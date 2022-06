É sobretudo a sua localização que torna únicos alguns dos restaurantes mais espetaculares do Mundo. Não fora a sua geografia, e preço, e todos os apreciadores deveriam experimentar uma refeição num destes espaços gastronómicos, pelo menos uma vez na vida.



O Ithaa da Ilha Rangali, nas Maldivas, entra obrigatoriamente em todas as listas sobre os restaurantes mais extraordinários do Mundo.









Ver comentários