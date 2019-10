Vencedor do Euromilhões é mais rico que os cantores Adele e Ed Sheeran

O apostador britânico que ganhou, esta terça-feira, o jackpot de 190 milhões de euros além de se tornar o vencedor mais rico do sorteio do Euromilhões acumulou uma fortuna superior à de Adele e Ed Sheeran.O sortudo que acertou na chave composta pelos números: 7, 10, 15, 44 e 49 e pelas estrelas 3 e 12 ganhou uma fortuna, que segundo a BBC, lhe garante o lugar na lista do jornal britânico The Sunday Times, no o ranking das mil mais ricas do Reino Unido. Ora um facto curioso é que este a riqueza do novo milionário será ainda maior à dos cantores Tom Jones (cerca de 183 milhões de euros), Ed Sheeran (cerca de 178 milhões de euros) e Adele (cerca de 167 milhões de euros).O vencedor bateu ainda o recorde de Colin e Chris Weir, que até esta terça-feira eram os apostadores do Euromilhões mais riscos do Reino Unido, com um prémio de 180 milhões de euros tirado em 2011.Foi a primeira vez que o um 'jackpot' máximo passou por cinco sorteios. Caso à quinta vez um apostador não acertasse na chave vencedora o primeiro prémio seria repartido pelos segundos vencedores.Esta terça-feira foi a segunda vez que houve um sorteio em que o primiero prémio teria de sair obrigatoriamente, a primeira vez aconteceu em novembro de 2006.