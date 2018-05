Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Venda ilegal de animais continua a existir na Europa

Reino Unido já lançou campanhas para acabar com este tráfico.

19:37

Aumenta cada vez mais o número de espaços na Internet onde são vendidos animais em vias de extinção, na Europa. Entre os animais comercializados estão chitas, orangotangos e ursos, bem como pele de ursos polares e marfim.



Estes dados são avançados pelo International Fund for Animal Welfare (Ifaw) que passou seis semanas a estudarem mais de 100 sites em quatro países, entre os quais Reino Unido, Alemanha, França e Rússia. Ao todo foram encontrados mais de 5.000 anúncios com a oferta de mais de 12.000 produtos. No total, os anúncios acumulavam um valor de 4,5 milhões de euros, sensivelmente.



Todas as espécies registadas eram animais cuja venda e compra está interdita pela Convenção Global Para a Venda Internacional de Espécies em Perigo.



Vários grupos de apoio à vida selvagem têm trabalhado com mercados online, como o eBay, a Gumtree e a Preloved para diminuir o tráfico de animais. O objetivo é diminuir em 80% a venda de animais, até 2020.



Os números de locais de venda no Reino Unido e em França diminuíram, mas aumentaram bastante na Alemanha, onde foram criadas novas maneiras de contornar os canais habitualmente utilizados para estes fins.



Entre os anúncios encontrados, quase 20% eram de venda de marfim. O Reino Unido aprovou um a proibição de venda de marfim e vários países africanos têm pressionado nações africanas para lhe seguirem o exemplo.



Havia ainda vários anúncios para répteis e tartarugas. 31% dos anúncios a animais vivos eram de pássaros em vias de extinção, principalmente papagaios exóticos, corujas e outras aves de rapina.



A Rússia é um dos maiores exportadores de animais de grande porte.