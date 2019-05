Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nicolás Maduro marcha com militares para mostrar apoio das Forças Armadas

Presidente venezuelano rejeita alegações dos Estados Unidos e da oposição de que os militares estão a preparar-se para atacá-lo.

18:59

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e importantes figuras militares fizeram esta quinta-feira uma marcha para mostrar o apoio das Forças Armadas, procurando dessa forma rejeitar as alegações dos Estados Unidos e da oposição de que o alto comando das Forças Armadas estava preparado para atacá-lo.



Maduro marchou com o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, e pelo chefe de operações militares Remigio Ceballos, a seu lado. O presidente venezuelano afirma que as forças armadas estão "unidas, coesas e subordinadas ao seu mandato constitucional".



Esta marcha acontece dois dias depois do líder da oposição Juan Guaidó ter apelado aos venezuelanos para que se juntassem a si e retirassem o "usurpador" do poder.



Atualmente vive-se, naquele país, um impasse político em que Guaidó e Maduro medem forças. O atual presidente venezuelano garante que tem o apoio militar, já a oposição, Guaidó garante que o apoio militar está do seu lado.



Juan Guaidó é reconhecido como chefe de Estado legítimo da Venezuela pelos Estados Unidos, União Europeia e outros países. Já Maduro conta com o apoio de países como Rússia, China e Cuba.



Os últimos dados contavam já com a morte de quatro pessoas vítimas dos protestos dos últimos dias.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="es" dir="ltr">Al llegar al Patio de Honor de la Academia Militar, fui recibido por los Comandantes de los Componentes de la <a href="https://twitter.com/hashtag/FANB?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FANB</a> y la Milicia Bolivariana, quienes en unidad monolítica están más leales que nunca a la Patria. ¡Fuerza y Liderazgo Compatriotas! <a href="https://t.co/MQPhik5sqS">pic.twitter.com/MQPhik5sqS</a></p>— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) <a href="https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1123946214985207810?ref_src=twsrc%5Etfw">May 2, 2019</a></blockquote>

