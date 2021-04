Vereador do Rio de Janeiro mata enteado à pancada

A mãe de Henry, a professora Monique Medeiros, namorada do vereador, também foi presa, acusada de cumplicidade.



Um vereador do Rio de Janeiro, o médico Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho, foi esta quinta-feira detido por suspeita de ter morto à pancada o enteado, Henry Borel, de quatro anos, na madrugada de 8 de março.A mãe de Henry, a professora Monique Medeiros, namorada do vereador, também foi presa, acusada de cumplicidade.

Segundo a polícia, Henry foi morto à pancada pelo político durante uma longa sessão de tortura. A autópsia revelou que Henry tinha hematomas por todo o corpo, lesões com hemorragia na parte frontal, lateral e anterior da cabeça, grave hemorragia abdominal, lesões nos pulmões, rins e fígado.





No hospital, Dr. Jairinho e Monique contaram que o menino tinha caído da cama do casal, mas os médicos desconfiaram. Usando a sua condição de vereador, Dr. Jairinho tentou impedir que a criança fosse autopsiada e chegou a ligar para o governador do Rio e para um alto executivo da Saúde tentando conseguir um atestado de óbito que confirmasse a versão dele .





Após o crime, o casal chegou a substituir as fotos que tinha na sala por fotos do menino para dar a ideia de uma família feliz. No entanto, testemunhas descreveram o vereador à polícia como um homem extremamente violento, e duas ex-namoradas contaram que ele gosta de torturar mulheres e, principalmente, crianças.