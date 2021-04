Namorada de George Floyd chora em tribunal e admite que casal consumia drogas

A namorada de George Floyd, Courteney Ross, chorou esta quinta-feira enquanto testemunhava, durante o julgamento do ex-polícia Derek Chauvin, que matou o afro-americano durante uma detenção em maio de 2020.Courteney, de 45 anos, revelou que ela e o namorado começaram a tomar oipióides para ajudar a superar dores crónicas, mas que continuaram a tomar as substâncias mesmo depois das prescrições terminarem.A mulher, que mantinha uma relação com Floyd há cerca de três anos, relembrou em lágrimas o momento em que se conheceram numa instituição de caridade.Os paramédico que socorreram George Floyd disseram, em julgamento, que ele não respirava nem tinha pulsação quando chegaram ao local do crime."Pensava que eles estava morto", afirmou Derek Smith, um dos médicos.Quando Smith chegou, Chauvin estava a pressionar o joelho no pescoço de Floyd, um homem afro-americano de 46 anos algemado, há cerca de nove minutos. O caso gerou protestos globais contra a brutalidade policial.Chauvin, de 45 anos, declarou-se inocente das acusações de homicídio. No julgamento, os seus advogados argumentaram que a morte de Floyd, que o legista do condado considerou um homicídio às mãos da polícia, foi na verdade uma overdose causada pelo fentanil encontrado no sangue na autópsia.Promotores do gabinete do procurador-geral de Minnesota disseram ao júri que ainda vão ouvir testemunhos para contradizer isso mesmo, incluindo depoimento da sua namorada sobre a sua tolerância às drogas, e que o uso de estupefacientes de Floyd é irrelevante para as acusações contra Chauvin.