Testemunha diz que viu George Floyd à beira da morte mas teve medo do polícia que o matou

"Eu não queria ninguém a lutar contra os polícias, eu sabia que isso iria piorar", disse.

Prossegue o julgamento ao homicídio de George Floyd, o afro-americano que morreu às mãos da polícia nos Estados Unidos gerando uma onde de protestos contra o racismo e contra as autoridades.Neste que é o segundo dia de audiência, foi ouvida uma jovem de 17 anos que testemunhou o homicídio e que afirma não ter feito nada porque teve medo de Chauvin, o polícia que colocou o joelho sobre o pescoço de Floyd levando-o à morte por asfixia. Em tribunal, a estudante revelou que teve um "pressentimento" de que o afro-americano estava morto."Os olhos deles estavam fechados, ele não se mexia", disse a adolescente que acusa a polícia de hostilidade e diz que um dos agentes empurrou uma outra testemunha do crime, Donald Williams.Nas imagens de videovigilância, esta testemunha - não identificada por ser menor de idade - é vista a segurar Williams. Revela que o segurou porque estava preocupada com a segurança de todos."Eu estava com medo de Chauvin", assumiu a jovem de 17 anos.Williams foi a primeira testemunha a ser ouvida e relatou os últimos momentos de Floyd entre lágrimas.

"Dava para ver e em seu rosto que ele [Floyd] estava a passar por uma dor tremenda", disse Williams aos jurados.

"Ele estava a tentar respirar, tentava mover o rosto de um lado para o outro, suponho que para respirar", acrescentou.



Nos relatos ouvidos em tribunal, a opinião é unânime: Floyd estava "apavorado, amedrontado e a implorar pela vida".