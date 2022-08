Vereadores do Rio de Janeiro vão usar carros blindados após ataques a tiro

Os vereadores da cidade brasileira do Rio de Janeiro foram autorizados esta quarta-feira a alugar carros blindados para substituirem temporariamente os seus automóveis corporativos, após vários dos parlamentares terem sido alvo de ataques a tiro nas ruas da outrora chamada "Cidade Maravilhosa". O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara de Vereadores, Carlo Caiado, que realçou a necessidade de garantir a segurança de todos os parlamentares municipais.

Desde o início de 2022, pelo menos cinco dos 51 vereadores cariocas sofreram ataques à bala, em circunstâncias e locais diferentes mas sempre com elevado risco para os políticos, que conseguiram no entanto escapar. Em três desses ataques, os autores dos disparos contra os carros dos vereadores pareciam ser assaltantes, que atiraram quando o motorista acelerou para fugir, mas nas outras duas situações pareceu atentado, pois os agressores dispararam na altura da cabeça para o banco onde se sentava a provável vítima.

Os carros serão escolhidos pelos vereadores, que terão uma verba mensal adicional para os alugar, em princípio por seis meses. Após esse periodo, tendo passado as eleições presidenciais e gerais de outubro e, espera-se, com os ânimos políticos mais serenados, a medida será reavaliada, podendo ser suspensa ou renovada.

Em 14 de Março de 2018, a vereadora de esquerda Marielle Franco foi assassinada a tiros dentro do seu carro oficial numa rua do bairro do Estácio, num claro atentado político que também vitimou o seu motorista, Anderson Gomes. Caiado evocou esse triste episódio, até hoje não esclarecido, e aventou que se Marielle estivesse num veículo blindado provavelmente não teria morrido.