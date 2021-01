"Vi cinco pessoas morrerem em 90 minutos em abril e agora está pior": Médico diz nunca ter visto nada assim

Chama-se David Oliver e é um médico britânico especializado em medicina geriátrica e medicina interna geral aguda. Numa carta aberta franca enviada ao jornal britânico Mirror, David alerta que a pandemia não está a ser sobrevalorizadas e que em 31 anos de serviço nunca viu nada assim."Desde março passado, cuido de enfermarias onde todos os pacientes têm Covid-19 por meses a fio. Nunca vi nada igual", começa por dizer."O total de mortes de Covid no Reino Unido atingiu 70.000 nesta semana, mas muitas outras pessoas infectadas acabam no hospital, ficam doentes em lares de idosos ou passam algumas semanas difíceis em casa (...) erca de metade dos pacientes que admito estão doentes devido à Covid. De momento, um quarto das nossas camas estão ocupadas por pacientes Covid e as nossas Unidades de Terapia Intensiva quase duplicaram de tamanho para lidar com o aumento de casos", continua acrescentando que o pico atual no Reino Unido (e à semelhança de outros países no Mundo) já é tão alto quanto foi em abril e as "previsões sugerem que vai piorar".Ao longo da carta onde descreve a situação de caos que os médicos estão a viver, David afirma que viu cinco pessoas a morrer em 90 minutos em abril e que agora "está muito pior".David pede ainda que não se compare a Covid-19 a uma simples gripe porque sabe que esta doença é muito mais perigosa e imprevisível do que uma gripe sazonal.