Viagem da primeira mulher à Lua acontece em 2024

A NASA vai, pela primeira vez, enviar uma mulher à Lua. A missão vai ser realizada em 2024 no âmbito do programa Artemis. Inserido no mesmo espera-se também o regresso das missões tripuladas por satélite à Terra.

De acordo com o jornal espanhol El Mundo, o administrador da NASA, Jim Bridenstine, relembrou, numa conferência transmitida na internet, a falta de referências de mulheres astronautas durante os anos 70. Para Bridenstine "este programa vai permitir que uma nova geração de jovens raparigas se veja refletida" na missão da primeira mulher a ir à Lua.

Através de uma publicação no Twitter, Donald Trump, presidente dos EUA, já admitiu que vai financiar a viagem de forma a reforçar esta pegada espacial norte-americana.

Trump diz que sob a sua orientação, estão "a restaurar a grandeza da NASA". "Vamos voltar à Lua, depois a Marte. Estou a atualizar o meu orçamento para incluir adicionalmente 1,6 mil milhões de dólares para que possamos voltar ao Espaço em grande!".





Under my Administration, we are restoring @NASA to greatness and we are going back to the Moon, then Mars. I am updating my budget to include an additional $1.6 billion so that we can return to Space in a BIG WAY!