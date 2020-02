Viagra, álcool e cocaína levam homicida a perfurar pulmão e coração de homem

Um homem de 30 anos foi apunhalado no pulmão esquerdo e no coração por um homícida que se encontrava sob efeito de cocaína, viagra e álcool. O autor do crime fugiu com as chaves do carro da vítima e, antes de sair da habitação, desculpou-se à mulher do morto em Blyth, Reino Unido.O crime aconteceu a 18 de agosto de 2019 num bar inglês que a vítima Scott Patterson e a mulher frequentavam. A mulher relatou que Petter Dodds, homícida do marido, era conhecido do casal, pois frequentava com regularidade o mesmo estabelecimento que eles.Na madrugada do encontro, o homícida estava mais agitado e agressivo que o normal, tendo sido advertido pela esposa da vítima, Danielle Patterson, que o seu estado estava a perturbar os menores que se encontravam no estabelecimento.Petter Dodds ficou, de seguida, ainda mais agressivo e pediu que Scott, vítima mortal, se dirgisse para o exterior do estabelecimento. Ignorando as provocações do homícida, o casal dirigiu-se para a sua habitação onde Petter Dodds, mais tarde, foi ter.O homícida afirma ter ido ao encontro do casal para pedir desculpa pelo seu comportamento. O ambiente entre os três indivíduos amenizou, porém o homem tornou a mostrar uma postura agressiva pegando, de seguida, numa faca e cortando o polegar da mulher.Scott Patterson foi em auxílio da mulher acabando por ser, nesse momento, apunhalado pelo homem que, com apenas um golpe, lhe perfurou o coração e o pulmão esquerdo.De acordo com os relatos da viúva e da polícia local, o homem roubou as chaves do carro do casal e pediu desculpas a Danielle Patterson pelo sucedido.O óbito acabou por ser declarado no local e Petter Dodds foi detido na manhã seguinte em casa do próprio pai. De acordo com o homícida não era sua intenção matar Scott, apenas defender-se.Ainda não é conhecida a sentença do homem, porém o porta-voz do tribunal local afirmou que, através da autópsia feita à vítima foi apurado que a facada foi intencional e não aparenta ter sido uma manobra de autodefesa.