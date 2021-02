Colapso de glaciar nos Himalaias inunda aldeias na Índia. Pelo menos 150 pessoas desaparecidas

O colapso de um glaciar nos Himalaias derrubou este domingo uma barragem hidroelétrica em Uttarakhand, na Índia, tendo provocado fortes inundações. A situação levou à evacuação de emergência de aldeiais ali próximas.O desastre ocorreu no início da manhã no distrito de Chamoli, no Estado de Uttarakhand, com a enxurrada provocada pelo degelo do glaciar a destruir uma barragem em construção.Om Prakash, secretário-chefe de Uttarakhand, já admitiu a morte de pelo menos 150 pessoas. "O número exato ainda não foi confirmado", afirma.De acordo com o jornal indiano The Hindu, três corpos já foram recuperados e o número de desaparecidos avançados pelas autoridades são os trabalhadores de construção civil da barragem que foi 'varrida' pelo colapso do glaciar.Uma testemunha do desastre relata uma parede de terra, rocha e água que emergiu numa avalanche no vale do rio Dhauli Ganga, localizado a mais de 500 quilómetros a norte de Nova Delhi."Veio muito rápido, não havia tempo para alertar ninguém", disse Sanjay Singh Rana, morador na parte superior do rio na vila de Raini em Uttarakhand à agência Reuters.Narendra Modi, primeiro-ministro, afirma que está a monitorizar de perto a situação.