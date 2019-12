Colisão de dois navios cruzeiro faz pelo menos um ferido no México. Veja as imagens do momento

Dois navios cruzeiro, o Carnival Glory e o Carnival Gelend, colidiram esta sexta-feira de manhã perto do porto de Cozumel, no México. Pelo menos um passageiro ficou ferido neste acidente.











A mesma nota dá conta de que os danos materiais estão a ser avaliados, mas já foi possível confirmar que "não há problemas que afetem a navegabilidade de qualquer navio".



Pelo menos um passageiro do Carnival Glory ficou ferido quando um grupo de pessoas estava a ser retirada de uma sala de jantar do navio.



Em atualização