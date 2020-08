Duas violentas explosões abalam Beirute perto da casa do ex-primeiro-ministro libanês Hariri

área portuária da cidade logo após as 18h00, horário local (16h00 em Lisboa),

Duas grandes explosões abalaram esta tarde Beirute, no Líbano. As imagens mostram a dimensão da explosão seguida por uma grande nuvem de fumo.Há relatos de que os vidros das janelas de muitos edifícios ficaram partidos, alguns a quilómetros de distância. É ainda desconhecida a origem das explosões que foram ouvidas em várias zonas da cidade.Os meios de comunicação social local avançam que a primeira explosão poderá ter ocorrido num fábrica de pirotecnia, na- onde parece ver-se fogo de artifício - e consequentemente gerou uma segunda em grande escala que terá provocado mais danos.O ministro da Saúde libanês Hamad Hassan disse já aos meios de comunicação social que a explosão ocorreu num navio que carregava fogo de artifício na área portuária de Beirute.

O Ministério da Saúde do Líbano já deu ordens para todos os hospitais disponíveis se prepararem para receber os feridos. O ministro da Saúde do Líbano já confirmou que há um "número muito alto" de feridos, mas ainda não há indicação de mortos.

More scenes from downtown #Beirut where a colossal explosion has occurred at the docks. No figures on casualties, they are likely to be high given the ferocity of the blast. pic.twitter.com/AXxbkHf2PH — Michael East (@MichaelEast1983) August 4, 2020

UPDATE: Fmr PM Saad Hariri is fine following news.



Two explosions near port in Beirut #Lebanon , second one left lot of damages in houses and cars. Ambulances called to area.



Another video shows magnitude of when it happened pic.twitter.com/lV9p5qMxbu — Joyce Karam (@Joyce_Karam) August 4, 2020

De acordo com Joyce Karam, uma correspondente do The National, as explosões ocorreram perto da residência do ex-primeiro-ministro libanês Hariri que se encontrará bem.Joyce Karam afirma que as explosões provocaram graves danos em carros e casas como é perceptível pelos vídeos que começam a surgir nas redes sociais.Várias ambulâncias foram mobilizadas para a área.