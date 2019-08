Vídeo mostra homem a atirar frigorífico de ravina

#ÚLTIMAHORA | Despiden y multan con 45.000 euros al joven que lanzó una nevera por un monte de #Almeria



Los compañeros del Seprona ha identificado a este hombre que se grabó lanzando un frigorífico en un monte. pic.twitter.com/zdubu2ZxBx — AUGC Guardia Civil (@AUGC_Comunica) July 31, 2019

Um homem, que trabalhava numa empresa de gestão de resíduos em Almería, Espanha, atirou um frigorífico de uma ravina e está agora a sofrer as consequências dos seus atos.O trabalhador filmou o momento e decidiu partilhá-lo nas suas redes sociais. "A reciclar", pode ouvir-se no vídeo.Na última quarta-feira, o homem foi identificado, despedido da empresa onde trabalhava e obrigado ao pagamento de 45 mil euros, de acordo com informação avançada pela Guardia Civil.