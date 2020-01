Imagens impressionantes mostram tempestade 'Glória' a formar maior onda de sempre em Maiorca

Esta es la impresionante imagen que deja la borrasca Gloria a su paso por Portocolom, en Mallorca, con enormes olas golpeando la primera línea de costa. Los expertos ya había avisado de que el temporal marítimo generado por Gloria iba a ser excepcional https://t.co/QJnSehWuR3 pic.twitter.com/7pWoshMMJH — EL PAÍS (@el_pais) January 21, 2020

A tempestade 'Glória' já está a bater recordes em Espanha. O temporal que está a afetar a Península Ibérica e agitou o mar Mediterrâneo provocando ondas que já bateram recordes.Em Maiorca, uma onda atingiu no domingo os 14,22 metros de altura, a mais significativa naquela zona tinha sido de 7,97 metros.Os meteorologistas já comparam o poder desta tempestade à vivida em janeiro de 2017, a pior dos últimos anos.A tempestade 'Glória' já superou e bateu dois recordes: ondas com maior altura no Mediterrâneo ocidental e elevação do nível do mar nas Ilhas Baleares.