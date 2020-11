Momento emocionante: Antiga bailarina com Alzheimer dança ao som do "Lago dos Cisnes"

Marta C. Gonzalez, doente de Alzheimer, morreu em 2019, num lar de idosos em Valência, Espanha. A sua memória ficou, no entanto, perpetuada para sempre, não só em palco, mas também na internet.

da sua arte e da sua paixão".



Há amores que duram uma vida. Que o diga uma antiga bailarina cujo vídeo se tornou já viral.O vídeo tem corrido as redes sociais e nem as caras conhecidas do público ficaram indiferentes ao momento emocionante.É o caso do ator Antonio Banderas, que espera que a disseminação do vídeo permita "o merecido reconhecimentoAs imagens, partilhadas pela Associação Música para Despertar, pretendem mostrar o poder e a influência que a música pode ter em doentes com demência, melhorando a memória."A grande Marta C. Gonzalez, que descanse em paz", partilhou a associação.