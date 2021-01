Polícia obrigada a intervir para acabar festa ilegal em Barcelona com 300 participantes. Veja as imagens

Llinars del Vallès, em

ras más de 36 horas de rave ilegal en Llinars, Barcelona los Mossos han actuado. La fiesta empezó el 31 pic.twitter.com/6iRnPHB7XM — jose balay (@josebalay5) January 2, 2021

A polícia pôs fim a uma festa ilegal que decorria num armazém emBarcelona, há 36 horas. Dois homens foram detidos por terem sido identificados como os organizadores da festa que servia para comemorar a passagem de ano.A festa que começou por volta das 21h00 do dia 31 de dezembro contava com cerca de 300 pessoas quando a polícia interveio, na manhã deste sábado.Apesar dos confrontos entre os participantes e as autoridades foram identificadas 215 pessoas (algumas conseguiram fugir antes pelos campos adjacentes) e outras cinco foram investigadas, segundo informou o Ministro do Interior, Miquel Sàmper, avança o El Mundo.Os participantes estão sujeitos a sanções de até três mil euros e os organizadores podem ter que pagar uma multa de 600 mil euros "por violação do regulamento" das medidas para prevenir infeções da Covid-19.