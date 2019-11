As inundações nas ruas de Veneza, em Itália, já provocaram dois mortos, no entanto, há quem se divirta com o caos que se instalou na cidade.Alguns turistas decidiram aproveitar o facto da Praça de São Marcos se ter tornado num autêntico lago para se divertirem. Um homem foi filmado em tronco nu, apenas com uns calções, a nadar naquele 'lago' provocado pelas chuvas torrenciais.A subida do nível das águas atingiu já 1,87 metros de altura. O luxuoso Hotel Gritti, um marco de Veneza, é um dos locais que ficou completamente inundado.O presidente da Câmara de Veneza chegou mesmo a anunciar que irá declarar estado de emergência e culpou as alterações climáticas pela tragédia.Grande parte da Itália foi atingida por chuvas torrenciais nos últimos dias, com inundações generalizadas, especialmente no sul do país.