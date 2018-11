Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeo mostra assassino americano a transportar corpos da mulher e filhas

Imagens agora reveladas mostram Chris Watts a meter vítimas na carrinha após crime que chocou os EUA.

12:46

As imagens agora reveladas foram captadas pela câmara de vigilância de uma casa vizinha. O vídeo mostra o norte-americano, Chris Watts, a transportar os corpos da mulher, Shanann, de 34 anos e que estava grávida de um menino, e das duas filhas, Bella, de 4 anos de idade, e Celeste, de 3, no Colorado, Estados Unidos da América.







As macabras imagens foram captadas na manhã do dia 3 de agosto deste ano, pelas 5h30 da manhã – o dia seguinte a tê-las assassinado a todas – e foram agora divulgadas pelas autoridades depois de Watts ter admitido ser ele o assassino da família.



O vídeo mostra Chris Watts a sair de casa para, pouco depois, regressar com a carrinha pela rampa de acesso à moradia em marcha atrás. No dia anterior ao crime, o assassino confesso tinha estado a observar as filhas a brincar com os amigos enquanto arquitetava o plano monstruoso.



Chris chegou a enviar uma mensagem de texto a um colega de trabalho, Kodi Robert, a informá-lo que ele iria nessa madrugada aos campos de petróleo gerikdos pela empresa onde trabalhava, Anadarko Petroleum Corporation. Local onde mais tarde haveriam de ser encontrados os corpos da mulher e das filhas.



Em declarações à polícia, Chris Watts disse que levou as filhas para casa, deu-lhes banho, o jantar e depois aconchegou-as na cama. Horas depois, as maninas eram assassinadas, ao lado da mãe, Shannan.

Há cerca de uma semana, Chris Watts foi condenado a três penas de prisão perpétuas, consecutivas, sem direito a liberdade condicional, pela morte da família.