Homem que matou mulher e as filhas recebe 'cartas de amor' na prisão

Watts tornou-se popular por ter ido a um programa de televisão chorar desaparecimento da família. Horas depois confessou o crime.

Chris Watts, o homem que se tornou popular em todo o mundo depois de ter confessado ter assassinado a mulher e as filhas, tem recebido várias 'cartas de amor' na prisão onde se encontra a aguardar julgamento pelo crime.



De acordo com o jornal The Mirror, o assassino tem recebido várias fotografias de admiradoras que mostram desejo em visitá-lo na cadeia e de se tornarem amantes.



Uma destas mulheres escreveu numa carta dirigida a Watts que este não se iria arrepender do que fez e que tal não a incomodava.



O caso aconteceu recentemente e tornou-se muito popular depois de Watts ter ido para a televisão fazer um apelo emotivo para que a esposa grávida e as duas filhas desaparecidas voltassem, num programa de televisão americano. Horas depois da entrevista o homem foi preso por confessar ter morto as três familiares no Colorado, Estados Unidos.



Na entrevista o homem chorava o desaparecimento da família. "Não faço ideia onde elas foram nem como", afirmava Chris emocionado, durante o programa. "Nem parece real. É como um pesadelo do qual não consigo acordar", acrescentou.



O homem tinha ligado às autoridades para dar o alerta do desaparecimento da esposa e das duas filhas, dias antes de dar a entrevista no canal televisivo.



Enviou SMS a amante antes do crime

A amante de Watts deu pela primeira vez uma entrevista e revelou várias mentiras contadas pelo homicida. Segundo o Mirror, foi também divulgada a mensagem que o homem mandou à amante momentos antes de cometer o crime.



Nichol Kessinger, de 30 anos, revelou que quando se apaixonou por Christopher não sabia que era casado. Chama-lhe "mentiroso em série" e acrescenta que "ele mentiu sobre tudo". Watts garantiu que era divorciado e a mulher afirma que ele não usava nenhuma aliança de casamento.



Foi no dia em que as televisões revelarem o desaparecimento da família que Nichol se apercebeu da verdade. O 'namorado' mandou-lhe uma mensagem, depois do dia de trabalho, a dizer que a família tinha desaparecido. A mulher afirmou que ficou confusa e que quando viu na televisão todo o aparato na casa de Watts percebeu o que se passava.



O homicida estava na TV a chorar o desaparecimento da mulher, grávida de 15 semanas de um menino que se iria chamar Nico, e das duas filhas. Foi ai que percebeu que era casado e começou a enviar-lhe mensagens.