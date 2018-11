Homem que matou a mulher e as filhas enviou SMS a amante antes do crime

Amante falou pela primeira vez e revelou várias mentiras contadas pelo assassino.

11:31

Christopher Watts, de 33 anos, ficou conhecido por chorar o desaparecimento da mulher grávida e das filhas num programa de televisão e por mais tarde confessa r que foi ele quem as matou, no Colorado, Estados Unidos.A amante de Watts deu pela primeira vez uma entrevista e revelou várias mentiras contadas pelo homicida. Segundo o Mirror, foi também divulgada a mensagem que o homem mandou à amante momentos antes de cometer o crime.Nichol Kessinger, de 30 anos, revelou que quando se apaixonou por Christopher não sabia que era casado. Chama-lhe "mentiroso em série" e acrescenta que "ele mentiu sobre tudo" . Watts garantiu que era divorciado e a mulher afirma que ele não usava nenhuma aliança de casamento.Foi no dia em que as televisões revelarem o desaparecimento da família que Nichol se apercebeu da verdade. O 'namorado' mandou-lhe uma mensagem, depois do dia de trabalho, a dizer que a família tinha desaparecido. A mulher afirmou que ficou confusa e que quando viu na televisão todo o aparato na casa de Watts percebeu o que se passava.O homicida estava na TV a chorar o desaparecimento da mulher, grávida de 15 semanas de um menino que se iria chamar Nico, e das duas filhas. Foi ai que percebeu que era casado e começou a enviar-lhe mensagens.Watts, que sempre lhe pareceu um homem calmo, começou por tentar mudar o discurso sobre o seu suposto divórcio. A mulher perguntou-lhe se tinha assassinado a família e este não respondeu. Nichol revela que nunca teve dúvidas que ele podia ter feito mal à família e decidiu ir à polícia."Eu só queria ajudar. Com uma mulher grávida e dois filhos desaparecidos, eu faria tudo o que pudesse".O homem acabou mais tarde por confessar o homicídio e depois por mudar o seu discurso culpando a mulher grávida pela morte das filhas Segundo o canal de televisão 'The Denver Chanell', os corpos das três mulheres foram encontrados numa casa da Anadarko Petroleum Company, uma empresa americana de exploração e produção de petróleo.O homem foi detido em casa sob suspeita de homicídio, tal como revelou a polícia de Frederick, no Colorado, na rede social Twitter.