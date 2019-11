Vídeo mostra destruição causada por homem no McDonald’s

Um vídeo mostra um homem a destruir alguns painéis digitais e caixas registadoras de um restaurante da cadeia de 'fast-food', McDonald’s. O incidente ocorreu em Camberwell, um bairro situado no sul de Londres, na passada sexta-feira.

Meanwhile in London. McDonalds ‘diversity and inclusion’ policy doesn’t seem to be working too well.pic.twitter.com/IaiaS2avyq — Michael Heaney (@HeaneyMichael) November 3, 2019



As imagens mostram o homem a destruir as caixas do estabelecimento e a ameaçar funcionários.



"Eu posso dar-lhe um hambúrguer de frango. Eu dou-lhe um Big Mac. Eu dou-lhe um Big Mac", pode ouvir-se um funcionário, durante a gravação.

Após derrubar as caixas, o homem ainda atirou um carrinho com alimentos ao chão, situado atrás do balcão.

A McDonald’s afirmou que os membros da equipa alertaram de imediato as autoridades locais e o homem foi detido. Ninguém ficou ferido.