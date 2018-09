Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeo mostra momento do homicídio do rapper XXXTentacion

Câmaras de vigilância revelaram morte brutal.

10:58

Foram reveladas as imagens das câmaras de vigilância que mostram o momento do brutal homicídio do rapper XXXTentacion. Nas imagens, é possível ver dois atacantes a dirigirem-se à janela do BMW onde o músico seguia e a disparar.



O vídeo foi mostrado numa sessão de audição do suspeito, Robert Allen. As imagens podem chocar os leitores mais sensíveis.







De acordo com o site TMZ, que avançou a notícia, o artista norte-americano estava a comprar uma mota quando um homem armado saiu de um carro para o balear mortalmente, em junho deste ano.



Chamado Jahseh Dwayne Onfroh, o artista vivia um grande sucesso nos Estados Unidos, nomeadamente com os singles "Changes", "Sad!" e "Look at me". Em 2017 lançou o disco no ano passado "17" e este ano "?", que alcançou o primeiro lugar entre os mais vendidos nos EUA.



O rapper tinha problemas com a justiça. O jovem de 20 anos estava prestes a ser julgado por crimes de violência doméstica contra a sua namorada grávida.