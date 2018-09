Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeos mostram senhorios a oferecer rendas em troca de favores sexuais

Reportagem da BBC denuncia casos graves de homens que pedem sexo em troca de alojamento a mulheres.

18:47

Dois senhorios, proprietários de imóveis para alugar, foram apanhados a pedir favores sexuais a uma mulher em troca de renda grátis, contas e Internet pagas todos os meses.



Os homens, ambos de Bristol, foram alvo de uma investigação da BBC que utilizou câmaras escondidas para denunciar o caso que, segundo a publicação, começa a tornar-se regular no Reino Unido.







Mike, um dos homens, disse a uma repórter disfarçada que lhe poderia oferecer um apartamento com dois quartos, com "tudo incluído", desde que esta mantivesse com ele um relacionamento de uma "amizade com benefícios".



"Tudo pago: o aluguer, as contas, tudo. Até te dou uma semanada para poderes cuidar da casa. O benefício que quero em troca é que durmas comigo uma vez por semana", disse o homem, no vídeo que irá ser exibido esta noite numa reportagem da BBC.



A jornalista Rachel Stonehouse marcou um encontro com um segundo senhorio. Tom, na casa dos 60 anos, que lhe ofereceu renda grátis, gás, eletricidade e Internet caso esta se mudasse para o seu apartamento.



É então que esta lhe pergunta se teriam de fazer sexo. "Estou a ficar envergonhado. Faz o que quiseres, e se quiseres fazer amor, faz amor", retorquiu o homem.



A investigação revelou ainda que há vários anúncios no site Craiglist que oferecem a renda de um apartamento em troca de sexo, um dos quais pedia um dólar por mês (1,10 euros) para alugar o próprio quarto onde o proprietário dormia em troca de favores sexuais.



"Procuro uma inquilina. Responda com foto e fale um pouco sobre si. Tenho um grande desejo sexual e sou muito aventureiro. Não tenho limites e por isso quero algumas noites de sexo por semana (...) A pessoa só tem de gostar de sexo e de uma aventura de vez em quando. Nas outras noites da semana, seremos como qualquer outra pessoa a dividir casa", pode ler-se no anúncio acima mencionado.



Oferecer alojamento grátis em troca de favores sexuais é ilegal no Reino Unido. A reportagem da BBC vai para o ar esta segunda-feira e vai denunciar este e outros casos.