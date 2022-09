Viktor Orbán em Moscovo para homenagem ao último líder da URSS

O primeiro-ministro nacionalista húngaro, Viktor Orbán, que está isolado na União Europeia ao impulsionar o comércio de gás com a Rússia, partiu hoje para Moscovo para participar no funeral do último líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev.

Viktor Orbán vai "prestar homenagem ao falecido Mikhail Gorbachev" e estará acompanhado por uma delegação húngara, disse o secretário de Estado para a comunicação internacional na sua conta no Twitter, um dia após o anúncio pela gigante russa Gazprom da pararagem do funcionamento do gasoduto Nord Stream, vital para abastecer o gás na Europa.

Uma das figuras políticas mais influentes do século XX, Gorbachev morreu na terça-feira aos 91 anos, quando, segundo o seu gabinete, estava em tratamento no hospital.