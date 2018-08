Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Violadores de menina condenados a pena de morte na Índia

Dois jovens atacaram sexualmente uma criança de oito anos.

18:21

Dois jovens, de 20 e 24 anos, foram esta terça-feira condenados a pena de morte na Índia por terem violado uma menina de oito anos, há dois meses.



O caso gerou, na altura, grande revolta no país, que se traduziu em manifestações onde milhares de pessoas exigiam "morte aos violadores". A criança foi hospitalizada em estado grave.



Esta decisão do tribunal é uma das primeiras deste foro após uma nova lei ter sido aprovada. De acordo com esta, as sentenças para crimes de violação de crianças são mais rapidas e a pena de morte é aplicável para casos que envolvam menores até oito anos.



A menina foi atacada quando saía da escola,em Mandsaur, e esperava que o pai a fosse buscar. Os atacantes estavam em frente ao estabelecimento e levaram-na para um local isolado, onde a violaram.



A menina apenas se salvou porque foi encontrada por pessoas que passavam e encaminhada para o hospital.