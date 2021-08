Afeganistão: Rocket atinge zona residencial em Cabul perto do Aeroporto

Khajeh Baghra, perto do aeroporto. Um funcionário do ministério da Saúde confirmou à BBC que a causa da explosão foi um 'rocket' que atingiu uma casa.

Footage - Kabul EXPLOSION, Khawaja Bughra, PD15 pic.twitter.com/LLDaXAAnBh — Rabia Sadat (@realRabiaSadat) August 29, 2021

Este é o segundo ataque em três dias. Na última quinta-feira, um ataque suicida nas imediações do aeroporto de Cabul resultou na morte de 170 pessoas e mais de 200 feridos. Entre os mortos estavam 13 militares dos Estados Unidos.



O primeiro ataque foi reivindicado pelo grupo ISIS-K, ligado ao Daesh.



Os Estados Unidos voltaram a alertar, este sábado, para uma ameaça "precisa e credível" nos arredores do aeroporto de Cabul e pediram aos cidadãos norte-americanos para saírem da zona.





Uma violenta explosão abalou este domingo Cabul, no Afeganistão, três dias após um ataque suicida no aeroporto que matou mais de 100 pessoas, de acordo com o Jerusalem Post.Segundo a imprensa internacional, um 'rocket' caiu numa zona residencial emAté ao momento não há confirmação oficial do número de vítimas mortais ou feridos. No entanto, a agência de notícias Asvaka avança que duas pessoas terão morrido e três ficado feridas na sequência do ataque. Uma criança estará entre as vítimas.

"Devido a uma ameaça precisa e credível, todos os cidadãos norte-americanos que se encontrem nos arredores do aeroporto de Cabul (...) devem sair da zona rapidamente", anunciou a Embaixada dos EUA em Cabul, numa mensagem de alerta, dois dias depois de um atentado que fez mais de 100 mortos no mesmo local

Em atualização