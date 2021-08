Três crianças entre os mortos em ataque dos EUA que abateu alvos do Daesh no Afeganistão

Pelo menos cinco pessoas, três delas crianças, morreram hoje após uma explosão numa casa perto do aeroporto de Cabul, onde vários países estão a concluir as suas operações de retirada do Afeganistão, segundo fontes oficiais.

"A explosão foi causada por 'rocket' que atingiu uma casa no 15º distrito da capital", disse Qari Rashed, um agente da polícia da capital afegã citado pela agência Efe.

Até agora, "cinco civis, incluindo três crianças, morreram no incidente", disse também à agência de notícias espanhola um médico do hospital Khairkhana em Cabul, para onde as vítimas foram transferidas, e que pediu anonimato.