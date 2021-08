Violento incêndio consome arranha-céus em Itália onde vive representante da Eurovisão de 2019

Um arranha-céus de luxo de 15 andares, a Torre dei Moro, em Milão, Itália, foi consumido este domingo por um violento incêndio.



De acordo com o jornal italiano La Reppublica, no nono andar deste edifício vivia Mahmood, o representante de Itália na Eurovisão de 2019.







Foram enviadas mensagens aos moradores, através do condomínio, que diziam estar "tudo a arder" e apelavam à fuga dos moradores do prédio.



O alerta foi dado às 17h36 locais, cerca das 16h36 em Portugal continental.



As chamas devoraram os apartamentos e os jactos de água dos bombeiros empurraram-nas para os pisos superiores onde consumiram o que restava da cobertura.



Os prédios vizinhos também foram evacuados.