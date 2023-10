Vítimas do incêndio numa discoteca em Espanha estariam a celebrar o aniversário de um familiar

A Polícia Nacional já confirmou que morreram sete pessoas no incêncio na discoteca em Múrcia, Espanha, e o El Español avança que as vítimas mortais estavam a celebrar o aniversário do nicaraguense Eric Hernández."No segundo andar estavam a minha tia, os meus primos, a mulher do meu primo, uma amiga e um amigo de Nicaragua", descreve ao El Español Alan Antonio, uma das pessoas que estava na festa, tentando esconder as lágrimas.Eric Hernández, um distribuidor de Coca-Cola, estava a celebrar os 30 anos. Alan, primo de Eric, refere que não sabe nada dos familiares desde o início do incêndio e que, por isso, se desconfia que a família esteja entre as vítimas mortais.Ao La Verdad, Alan Antonio, que vive em Múrcia, explica que esteve com um grupo de 20 pessoas, com idades entre 30 e 50 anos, na discoteca. Eram todos imigrantes do Nicarágua, exceto um que era do Equador.Alan conta que foi para casa dormir e que por volta das 5h30 da manhã recebeu uma chamada da mulher, que ficou na festa, a informar que a discoteca estava a arder. "Das vinte pessoas do meu grupo que estavam lá dentro, nove não saíram. Disseram-nos que encontraram seis corpos e isto é uma agonia", afirma.