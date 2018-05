Vivia com mãe morta em casa há 15 dias

Vizinhos alertaram para o desaparecimento de mulher de 79 anos, no Brasil.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 11.05.18

A polícia de Ferraz de Vasconcelos, cidade pobre na periferia leste de São Paulo, no Brasil, prendeu um homem de 46 anos depois de descobrir que vivia com o cadáver da mãe dentro de casa pelo menos há 15 dias.



Por causa do avançado estado de decomposição do corpo, os agentes não conseguiram saber se a idosa morreu de causas naturais ou se foi assassinada, o que só médicos legistas poderão afirmar após a realização de exames necrológicos.

O corpo da idosa foi encontrado no chão de uma das divisões da casa onde vivia com o filho, enrolado num cobertor. O odor nauseabundo dentro de toda a casa impressionou os agentes, que não conseguiram entender como o homem conseguiu ficar tantos dias na habitação.

Foram vizinhos que alertaram a polícia, depois de terem detetado o súbito desaparecimento de Dirce Clarismundo dos Santos, de 79 anos, há pelo menos duas semanas. A vizinhança contou aos agentes que o filho maltratava a mãe, a quem tirava todo o dinheiro da reforma para beber em bares, e que, após o desaparecimento da idosa, ficava bastante irritado quando lhe perguntavam por ela e respondia abruptamente que estava em casa.

Quando a polícia chegou, o homem estava a beber num bar próximo e levou os agentes até à casa onde vivia com a mãe, indicando a divisão em que o corpo dela estava no chão, rodeado de fezes de animais. Defendeu, então, que a mãe sofria de pressão alta, diabetes e outros problemas de saúde e que deve ter morrido por causa de algum deles. Perguntado porque não pediu ajuda nem comunicou a morte e guardou o corpo dentro da própria casa, respondeu apenas que tem andado transtornado e sem cabeça para nada.