Vladimir Putin admitiu esta sexta-feira que vai concorrer novamente à presidência russa, com eleições marcadas para 2024. A medida pode manter o líder da Rússia no poder até pelo menos 2030, informa a Reuters.Putin é presidente da Rússia há mais tempo que qualquer outro governante do país.

O Conselho da Federação, a câmara alta do Parlamento russo, marcou esta quinta-feira as eleições presidenciais na Rússia para 17 de março de 2024, durante uma reunião transmitida em direto pela televisão pública.