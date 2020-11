Voluntários do ensaio clínico da vacina da Pfizer para a Covid-19 descrevem efeitos secundários

África do Sul, Alemanha, Argentina, Brasil, Estados Unidos e Turquia) fizeram parte do ensaio da gigante farmacêutica.

É das notícias mais aguardadas deste 2020: uma vacina que permita refrear a pandemia que se agravou no início deste mês de novembro. Esta segunda-feira foram avançados os resultados dos primeiros ensaios da vacina da farmacêutica Pfizer que se revelaram mais animadores do que o esperado pelas autoridades de saúde.A empresa revelou que a vacina foi eficaz em 90% dos casos em que atuou na prevenção da doença. Os voluntários do ensaio clínico que receberam a vacina - ainda em fase de testes - revelam agora os efeitos secundários da mesma e comparam-nos com os efeitos da vacina contra a gripe.Entre os voluntários está Carrie, uma mulher de 45 anos de Missouri, nos EUA, que revela ter tido dor de cabeça, febre e dores no corpo, segundo avança o jornal britânico Mirror. Carrie afirma que na primeira injeção sentiu os mesmos efeitos que os sentidos quando recebe a vacina para a gripe, já na segunda injeção, os sintomas forram mais severos.Glenn Deshields, do Texas, Estados Unidos, comparou os efeitos secundários com "uma forte ressaca".Mais de 43 mil pessoas em seis países (A vacina da Pfizer está a ser desenvolvida em conjunto com a alemã BioNTech. A farmacêutica pondera agora pedir uma autorização de emergência para conseguir a vacina no final de novembro, depois de concluídos todos os testes de segurança.Até ao final do ano são esperadas doses suficientes para imunizar 15 a 20 milhões de pessoas, avançaram os executivos da empresa.