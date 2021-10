Von der Leyen adverte Polónia que usará "todos os poderes" na defesa do direito da UE

A presidente da Comissão Europeia advertiu esta sexta-feira que os Tratados da União Europeia "são muito claros" relativamente à primazia do direito comunitário e garantiu que Bruxelas usará "todos os poderes" para garantir o seu respeito na Polónia.

Numa declaração esta sexta-feira divulgada e lida pelo porta-voz do executivo comunitário no início da conferência de imprensa diária da Comissão, Ursula von der Leyen manifesta-se "profundamente preocupada" com o acórdão da véspera do Tribunal Constitucional (TC) polaco, que deliberou que leis da União Europeia colidem com a Constituição polaca.

"Dei instruções aos serviços da Comissão para analisarem minuciosa e rapidamente a decisão. Nessa base, decidiremos sobre os próximos passos", anunciou.