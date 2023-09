Von der Leyen discursa pela última vez no mandato focada no futuro

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, discursa esta quarta-feira pela quarta e última vez do mandato sobre o Estado da União, focando-se no futuro do projeto europeu perante apelos para reformas e alargamento do bloco comunitário.

Numa altura em que a economia europeia regista um crescimento mais brando, em que há receios de ressurgimento de surtos de covid-19 e em que a Rússia continua a sua agressão militar contra a Ucrânia, Ursula von der Leyen discursa esta quarta-feira a partir das 09h00 (hora local, menos uma em Lisboa) no hemiciclo do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, para exprimir a sua visão para a União Europeia (UE).

Este discurso, que é um exercício anual, ocorre quatro anos após a eleição de Von der Leyen, que iniciou o seu primeiro mandato à frente do executivo comunitário em dezembro de 2019, e a menos de um ano das eleições europeias de 2024, marcadas para junho.

Precisamente por ser realizado em plena contagem decrescente para as próximas eleições europeias, este discurso será mais focado no futuro do que os anteriores, que ficaram marcados por contextos como a pandemia de covid-19 em 2020 (com o anúncio de medidas como o reforço da União da Saúde), a crise energética em 2021 (com a divulgação do plano energético RepowerEU e da taxação sobre os lucros extraordinários das energéticas) e a guerra na Ucrânia causada pela invasão russa em 2022, que motivou iniciativas na defesa e levou a ser convidada de honra do seu discurso a primeira-dama ucraniana, Olena Zelenska.

Agora, o foco de Ursula von der Leyen será no futuro, numa altura em que surgem apelos para uma reforma institucional ao nível comunitário, nomeadamente para receber novos membros como a Ucrânia (que tem estatuto de candidato desde junho de 2022), e quando países como Portugal pedem respostas económicas comuns como mecanismos permanentes para ultrapassar crises.

Perante apelos também para a criação de uma espécie de Plano Marshall para financiar a reconstrução da Ucrânia, numa ajuda semelhante ao programa norte-americano para a reabilitação dos países aliados da Europa após a Segunda Guerra Mundial, a forma como será dado este apoio comunitário a Kiev deverá ser abordada pela líder do executivo comunitário no seu discurso.

Outra aposta de Ursula von der Leyen para a comunicação desta quarta-feira - que deverá durar entre 40 minutos a uma hora - deverá incidir sobre o combate às alterações climáticas, com o acentuar de fenómenos meteorológicos extremos na UE, como cheias causadas por elevada precipitação e incêndios florestais de grandes dimensões provocados por vagas de calor.

O discurso sobre o Estado da União marca a cada ano, em setembro, o início oficial do novo ano legislativo e ocorre na sessão plenária do Parlamento Europeu, na cidade francesa de Estrasburgo.

Este discurso foi instituído pelo Tratado de Lisboa e consiste num balanço sobre a ação do executivo comunitário e na apresentação das principais apostas europeias para o ano seguinte.