Voo da Ryanair com destino a Tenerife forçado a aterrar em Porto Santo após passageiro urinar no assento

Um voo da companhia aérea Ryanair, com origem em Manchester, em Inglaterra, e destino Tenerife, em Espanha, foi forçado a aterrar na ilha portuguesa de Porto Santo, no domingo à noite.Segundo o Manchester Evening News, um homem, alegadamente bêbado, urinou num assento.De acordo com o mesmo órgão de comunicação, um passageiro que seguia a bordo do mesmo avião avançou que "o homem era simplesmente selvagem. Estava muito bêbado e andava para cima e para baixo, no seu assento, e foi-lhe dito para se sentar montes de vezes. Eventualmente, quis ir à casa de banho mas foi-lhe dito que não, por isso levantou-se e urinou num assento vazio perto do dele".O ato do homem motivou o piloto do avião a desviar-se do trajeto e a aterrar em Porto Santo, na Madeira. Já em território português, a polícia retirou o homem e outros passageiros que também perturbavam a viagem para que o voo seguisse para Tenerife.