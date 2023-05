Vulcão Etna entra em erupção. Aeroporto de Catânia encerrado

Os voos foram cancelados, este domingo, no aeroporto de Catânia, na parte oriental de Sicília, ilha de Itália, depois do vulcão Etna ter entrado em erupção e começado a expelir cinzar vulcânicas sobre a cidade."Os voos de e para Catânia, um destino turístico popular, serão suspensos até que as condições normais de segurança possam ser garantidas", informou o aeroporto na rede social Twitter.Os carros da cidade estão cobertos por uma camada de poeira escura e arenosa, segundo imagens divulgadas pelos meios de comunicação italianos.O vulcão Etna, com mais de três mil metros de altura, pode entrar em ação várias vezes por ano, lançando lava e cinzas sobre a ilha mediterrânica. A última grande erupção ocorreu em 1992, avança a agência Reuters.