Vulcão Kilauea pode bloquear a única estrada que resta para fuga

Fenómeno da natureza entrou em erupção há três semanas e há cerca de mil pessoas estão em risco.

15:41

Três semanas depois de ter entrado em erupção, o vulcão Kilauea no estado norte-americado do Havai não parece dar descanso à população. Abriram-se novas fissuras na região com jatos de lava e chamas azuis que estão a deixar a população em alerta.



De acordo com o canal de televisão americano CBS, as autoridades de emergência temem que estas novas fissuras possam bloquear a única estrada aberta que ainda resta.



Caso isso aconteça, cerca de mil pessoas estarão em risco e vão ter de ser transportadas de helicóptero para garantir a segurança da população.







O novo desenvolvimento do vulcão são as chamas azuis que indicam a presença de gás metano. Este gás é o resultado da lava ter queimado plantas e árvores, segundo é explicado pela CBS News. Os cientistas lançam agora o alerta de que esta agravante poderá desencadear explosões.



"É a primeira vez, ou talvez a segunda, que vejo estas chamas azuis. É muito dramático e misterioso", disse o geofísico Jim Kauahikaua.