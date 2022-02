Whoopi Goldberg suspensa de programa após dizer que o Holocausto "não é sobre raça". Veja o vídeo

"[O Holocausto] é sobre a desumanidade do homem para com o homem, é disso que se trata", argumentou Whoopi.



A co-apresentadora do programa "The View", Whoopi Goldberg, foi suspensa após comentar que o Holocausto "não é sobre raça", uma afirmação que surpreendeu os colegas que se encontravam na mesa.

"Mas é sobre um supremacista branco que perseguia judeus e ciganos", respondeu a co-apresentadora convidada Ana Navarro enquanto Whoopi tentava falar por cima dela

"Mas são dois grupos de pessoas brancas", contraargumentou Whoopi, enquanto os colegas discordavam.



A ABC News procedeu à suspensão de Whoopi " por duas semanas devido aos seus comentários errados e ofensivos". "Whoopi desculpou-se e eu pedi-lhe para refletir e aprender sobre o impacto dos seus comentários", disse o presidente da ABC News, Kim Godwin, num comunicado na noite de terça-feira.



Sparks fly as The View panel confronts Whoopi after she says "the Holocaust isn't about race. No. It's not about race."

"Well, the considered Jews a different race," Joy Behar says.