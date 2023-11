O partido anti-imigração de Geert Wilders, que venceu as eleições da semana passada nos Países Baixos, enfrenta a sua primeira crise ainda antes de conseguir formar Governo, depois de o negociador nomeado para tentar encontrar parceiros para a futura coligação governamental ter sido forçado a resignar devido a uma acusação de fraude.





Gom van Strien, senador do Partido da Liberdade, foi acusado no fim de semana de envolvimento num esquema para desviar cerca de dois milhões de euros de fundos públicos da Utrecht Holdings, uma subsidiária da Universidade de Utrecht para a qual trabalhava. O político nega qualquer irregularidade mas diz que as acusações seriam uma “distração” para o seu trabalho como mediador.