XXXTentacion confessa antes de morrer que agrediu a namorada e esfaqueou oito pessoas

Declarações do rapper foram gravadas durante uma entrevista, de forma oculta.

O rapper XXXTentacion admitiu ter cometido vários crimes dos quais já era acusado, dois anos antes de ser assassinado.

As confissões do músico terão ficado registadas através de uma gravação a um órgão de comunicação, cujo conteúdo foi agora revelado, segundo avançou a BBC esta quarta-feira.



Entre os crimes cometidos, estão as agressões à namorada e o esfaqueamento de oito pessoas.

A gravação das declarações do artista, alegadamente feita em segredo pelo o órgão de comunicação a que o rapper deu a entrevista, acredita-se datar de 2016 (momento em que foi acusado de agredir a namorada).

Na gravação, o jovem avança que tinha muitas discussões com a companheira (que acreditava tê-lo traído), segundo a mesma fonte.



Recorde-se que o jovem de 20 anos foi morto a 18 de junho por outro jovem, com 22 anos, em Miami, nos Estados Unidos da América.