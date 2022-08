Zelensky apanhado nos Pandora Papers com contas offshore

O presidente ucraniano estará envolvido nos Pandora Papers, investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação que pôs a descoberto negócios e fortunas com rasto escondido em paraísos fiscais em todo o Mundo. Pelo menos 35 líderes mundiais foram apanhados no escândalo, que rebentou a 3 de outubro de 2021, e, segundo o jornal alemão Die Welt, o nome de Volodymyr Zelensky é referido nos 2,9 terabytes de informação recolhida, num total de mais de 11 milhões de documentos de vários prestadores de serviços financeiros.



Segundo o Die Welt, estava preparado para outubro de 2021 um documentário com o nome ‘Offshore 95 – Os Negócios Secretos do Presidente Zelensky’, que revelaria uma teia de negócios e fortunas escondidas em offshores, descoberta por jornalistas de investigação ucranianos, e que envolveria contas ligadas ao presidente da Ucrânia em paraísos fiscais.





A estreia do documentário, marcada em Kiev, foi cancelada à última hora, com os responsáveis da ‘Pequena Ópera’, onde o trabalho seria exibido, a ligarem para os jornalistas que iam assistir e a explicar: "Não vamos exibir o filme sobre o presidente".O jornal alemão fala num caso de "corrupção à escala industrial".