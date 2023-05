O fecho antecipado da Feira do Livro de Lisboa por causa dos festejos do campeonato de futebol acaba por ser uma alegoria do País onde reina a bola e os livros não merecem tanta dignidade. Em causa não está a legítima festa da imensa maré de adeptos benfiquistas.



O futebol é fonte de emoções, e quando se conquistam troféus é hora de celebrar, até porque para milhares de adeptos poucas alegrias há além das que o pontapé na bola proporciona.









Ver comentários