Teste à verdadeira fibra de quem quer ganhar

O clássico reabriu as contas do campeonato. Não fez o vento mudar, uma vez que os encarnados ainda comandam a prova com uma confortável vantagem de quatro pontos, mas voltou a falar-se da discussão pelo título, algo que uma vitória do campeão no Dragão teria encerrado de vez. Após a derrota no Porto, o Benfica voltou a tremer em Famalicão. Um péssimo jogo da equipa orientada por Bruno Lage ainda assim conduziu ao apuramento ...

