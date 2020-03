Crise nos tribunais

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 06.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 06.03.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Volto aos problemas no Tribunal da Relação de Lisboa, cujo impacto na sociedade foi grande. Como disse o presidente do Conselho Superior da Magistratura, é um problema gravíssimo, que mancha a imagem do poder judicial. Mas nem tudo foi mau neste caso. Na semana passada olhei para o copo meio vazio, ou seja, para a crise e para a descrença que o caso trouxe à Justiça. Hoje vou olhar para o copo meio cheio.Apraz-me verificar que o sistema ...