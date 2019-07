Limite da discriminação

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Esta semana foi publicado um diploma que permite que os trabalhadores da Administração Pública faltem justificadamente para acompanhamento de menor de 12 anos no primeiro dia do ano letivo, sendo este aplicável exclusivamente aos trabalhadores enquadráveis na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP).Ora, ficam de fora a GNR, PSP e militares, eventualmente porque o Governo considerará que os seus filhos têm menos ... < br />