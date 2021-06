Os rumores de uma nova gravidez de Georgina Rodríguez vieram reforçar aqueles que são os planos da modelo e de Cristiano Ronaldo para os próximos tempos: aumentar a família, mas não só. Há muito que se fala do tão desejado casamento, que poderá acontecer quase em simultâneo com a chegada do quinto bebé à família. E não é só porque Ronaldo quer [ainda que ele queira muito].