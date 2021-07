Despesa só subiu 6,6€ por cidadão

O INE acabou de publicar a Conta Satélite da Saúde com dados da despesa com a saúde dos portugueses no período 2000 a 2020. Se dividirmos a despesa total corrente de cada ano pelo número de habitantes obtém-se a despesa de saúde por habitante.Se analisarmos essa despesa per capita concluímos que, entre 2001 e 2010, verificou-se um forte crescimento (entre 2000 e 2010, em 10 anos aumentou 58,8% por habitante); entre 2011 e 2013, uma queda com a troika e o governo do PSD/CDS (em 3 anos diminuiu 170,9€ por habitante, -10%). A partir de 2015 até 2019, inclusive, registou-se um crescimento acentuado (2015: +61,9€; 2016: +80,3€; 2017: +73,6€; 2018: +107,7€; e 2019: +104,9€ por habitante). Mas em 2020, mesmo com a pandemia, a despesa com a saúde cresceu apenas 6,6€ por habitante, embora o governo afirme que subiu muito.