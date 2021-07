Conselhos ligeiros

Quando Cristiano Ronaldo teve Covid-19, os seus conselhos para vencer o vírus tornaram-se célebres. Ele mostrou-se no luxo da sua casa de Turim e disse para os fãs apanharem sol, dormirem as suas oito horinhas por dia e alimentarem-se bem como forma de prevenir a infeção.Meses volvidos e alguns puxões de orelhas depois pela ‘leveza’ das afirmações, é a irmã do craque Katia que está a gerar polémica. Internada e com fortes sintomas do novo coronavírus, disse que não tomou a vacina e desvalorizou a situação garantindo que familiares com as duas doses também foram parar ao hospital.